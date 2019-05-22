ممثلة الامم المتحدة: بغداد تتفتح والحكومة تتجه لمحاربة الفساد والوضع في العراق نحو الافضل

2019/05/22 | 02:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الانباء العراقية"واع"، إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت المقدمة في اجتماع مجلس الأمن:

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