آخـــر نـفــــس

2019/05/22 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجلبي

عبرت عن السيكارة بانها الدنيا والحياة وان النفي الاخير فيها يعني الموت إن صح هذا التشبيه او لم يصح فالحياة العراقية جحيم أعنف من

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