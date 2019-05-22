مكذبا حدوث انفجارات.. مصدر أمني: ما حدث في محيط الكاظمية انفجار مخلفات للأصباغ

2019/05/22 | 02:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في الساعة الأولى من صباح اليوم الاربعاء، بانه لا صحة للانباء بشأن وجود انفجارات في محيط الكاظمية، مشيرا الى ان ما

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