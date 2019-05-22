2019/05/22 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0Qz4B0XdrpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرضحالجي| رمان واستكشافه لحب الطيور) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرضحالجي| رمان واستكشافه لحب الطيور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).