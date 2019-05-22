الكهرباء يخطف تعادلا قاتلا من النجف في الدوري الكروي الممتاز

2019/05/22 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطف فريق الكهرباء تعادلا قاتلا من فريق النجف بتعادله معه بهدف ، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء في ملعب النجف لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.سجل هدف النجف اللاعب أحمد عبد الحسين فيما سجل مراد محمد هدف الكهرباء.الشوط الأول شهد أفضلية لفريق النجف وفرض سيطرته على المباراة واقترب كثيرا […]

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