تعز تعاني تغوّل الإخوان في غياب أجهزة الشرعية

2019/05/22 | 04:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعز (اليمن) – وسّعت الميليشيا التابعة لحزب الإصلاح ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، دائرة التوتّر في محافظة تعز إلى خارج مركز

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