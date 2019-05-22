وباء الإسلام السياسي يأبى مغادرة جسد إندونيسيا

2019/05/22 | 04:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على عكس الرياح التي تكاد تعصف بجذور الإسلام السياسي، خاصة عقب إدراج تنظيم الإخوان المسلمين من قبل الإدارة الأميركية تنظيما إرهابيا، يختلف

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