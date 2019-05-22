محاولة عراقية لنزع فتيل الأزمة بين واشنطن وطهران

2019/05/22 | 04:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء إن العراق سيرسل وفودا إلى واشنطن وطهران، للمساعدة في تهدئة التوترات، وسط مخاوف

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