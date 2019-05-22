تفكيك خلية خطيرة لعصابات داعش الإرهابي

2019/05/22 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية وآسايش محافظة السليمانية من تفكيك خلية خطيرة لعصابات داعش الإرهابية.

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