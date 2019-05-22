حقيقة اعتقال محافظ كركوك السابق في مطار بيروت الدولي

2019/05/22 | 05:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب محافظ كركوك السابق، الأنباء التي نشرت عن اعتقاله في مطار بيروت الدولي

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