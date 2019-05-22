برلمان إسبانيا يقود أوروبا في المساواة بين المرأة والرجل

2019/05/22 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتمتع البرلمان الإسباني الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية أمس الثلاثاء، بأكبر تمثيل نسائي مقارنة بأي مؤسسة تشريعية في أوروبا، وهو إنجاز ليس بقليل لبلد ما زال يعيد اكتشاف نفسه بعد أربعة عقود على انتهاء ديكتاتورية يمينية محافظة.

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