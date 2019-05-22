اندلاع حريق في اراضٍ زراعية في طوز خورماتو

2019/05/22 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد شهود عيان يوم الاربعاء باندلاع حريق في اراضٍ زراعية في اطراف قضاء طوز خورماتو المتنازع عليها بين اربيل وبغداد.

وقال الشهود ان حريقا نشب بالمحاصيل الزراعية فجر اليوم في منطقة "البو صباح" الواقعة بين طوز خورماتو ومحافظة كركوك.

واضاف الشهود ان الحريق اتى على مساحات شاسعة للمحاصيل الزراعية في تلك المنطقة.

وكان وزير الزراعة العراقي صالح الحسني قد اعلن يوم الثلاثاء عن تضرر أكثر من 1000 دونم من المساحات الزراعية بسبب الحرائق الاخيرة.

وقال الحسني في تصريح صحفي، ان مساحة الأراضي الزراعية المتضررة من الحرائق تقدر بـ 1185 دونما تتوزع على اربع محافظات.

يذكر ان حقولا للحنطة والشعير في نينوى وديالى و صلاح الدين وكركوك والنجف قد تعرضت الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الاف الدونمات .

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