التربية تنهي استعدادها للإمتحانات النهائية وتتسلح بجهاز أمني لكشف الغش

2019/05/22 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنهت وزارة التربية جميع استعداداتها الخاصة بالامتحانات الـوزاريـة لمرحلة الثالث المتوسط، فيما كشفت تربية الرصافة الثانية عن وجود جـهـاز امـنـي متخصص لمـحـاربـة ظـاهـرة الغش الالكتروني خلال الامتحانات النهائية.

وقـال مـديـر الـعـلاقـات والاعــلام بـالـوزارة فـراس مـحـمـد حــســن فــي تصريح صحفي ان الوزارة "انهت جميع استعداداتها الـفـنـيـة والـلـوجـسـتـيـة الـخـاصـة بـالامـتـحـانـات الـوزاريـة النهائية لمرحلة المتوسطة الـدور الاول للعام الدراسي 2018 -2019 والتي ستبدأ في الـ 11 من الشهر المقبل بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة".واكد انه "تمت تهيئة المراكز الامتحانية وتعميم التعليمات الخاصة بالامتحانات الـوزاريـة بين المديريات العامة لتوزيعها بين المراكز الامتحانية، مبينا انـه تم التأكيد على توزيع أجهزة كشف الـغـش فـي المــراكــز داخــل الـقـاعـات الامـتـحـانـيـة مـن أجــل تـلافـي حــدوث اي حــالات لـلـغـش بين الطلبة".واردف حــســن: ان الوزارة "تـتـابـع مــن خـلال جهاز الاشــراف الاختصاصي اكـمـال الهيئات الـتـدريـسـيـة بــالمــدارس لمـنـهـاج مـرحـلـة الـثـالـث المتوسط، مشيرا الى ان وزارتـه وبالتنسيق مع فـضـائـيـة الــعــراق الـتـربـويـة، قـامـت بـبـث دروس تعليمية للطلبة لمراجعة المنهاج الدراسي المقرر بالامتحان وبشكل تفاعلي يجعل مـن الطالب مــشــاركــا بــالــحــل بـتـخـصـيـص ارقــــام هـاتـف خاصة بذلك، وكذلك مواقع الفضائية التربوية الالـكـتـرونـيـة مـا اسـهـم بـشـرح المــادة ومـراجـعـة المنهاج المقرر.واضـــاف: ان الوزارة "رفــدت بـخـطـة اسـتـبـاقـيـة، المــدارس بالطاقة الكهربائية، كما هـيـأت البنى التحتية لاجـراء الامتحانات في ظـروف تتلاءم مع مستوى الطلبة، حيث باشرت الـوزارة بهذه الاسـتـعـدادات بـعـد ان انـتـهـى تـلامـيـذ الـسـادس الابتدائي من تأدية امتحاناتهم الـوزاريـة للدور الاول".مـن جـانـبـه افــاد مـديـر تـربـيـة الـرصـافـة الثانية قـاسـم العكيلي في تصريح صحفي ان "مديريته هيأت جميع استعداداتها الخاصة بالامتحانات الـوزاريـة للمرحلة الاعـداديـة للعام الدراسي 2018 – 2019 ،اذ تم تنصيب اجهزة كشف الغش الالكتروني بـالمـراكـز الامتحانية، كـمـا ان هـنـاك جـهـازاً امـنـيـاً مختصاً بمتابعة حـالات الغش التي قـد تكتشف كـحـالات فردية للطلبة".واشـــــار الـــى انـــه تــمــت تـهـيـئـة الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة بــالامــتــحــانــات لاســتــمــراريــة الـتـيـار الـكـهـربـائـي فـي المــراكــز الامـتـحـانـيـة، اذ ستتم الاسـتـعـانـة بخطوط السحب الاهـلـيـة والمـولـدات المجهزة مـن قبل المـديـريـة، مفصحا عـن وجـود غـرفـة عـمـلـيـات مـشـتـركـة مــع مـحـافـظـة بـغـداد بهذا الصدد".انتهى

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