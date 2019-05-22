2019/05/22 | 08:22

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الامم المتحدة تصدر بيانا بشأن الاعدامات الجائرة في البحرين

أصدر خمسة خبراء من الأمم المتحدة بياناً اليوم بشأن تنفيذ حكم

الإعدام الوشيك لكل من علي العراب وأحمد الملالي، وهما رجلان

بحرينيان اعتُقلا في فبراير 2017 وحُكم عليهما بالإعدام في محاكمة

جماعية جائرة.



ترحب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق

الإنسان في البحرين ببيان خبراء الأمم المتحدة، وتكرر دعواتهم لوقف

تنفيذ عقوبة الإعدام ضد العرب والملالي.





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