2019/05/22 | 08:22

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أنصار الله : من أشعل النار في البدايـة لن ينجو منها إلا بإيقاف العـدوان والحـصار على اليمن

الاربعاء

22

ايار

2019 :

07:55 am

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ادلى رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام بالموقف

التالي:العمليات الأخيرة وما قبلها وما سيأتي منها ممارسةٌ مشروعة لحق الدفاع

عن النفس، وحديث ناطق التحالف عنها كخطر يهدد الأمن العالمي مردود

عليه بأن مشعل النار ابتداءً هو الذي سيكتوي بها وهو من يهدد الأمن

والاستقرار، ولن ينجو منها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار.

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