الأمن الروسي يقتل مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي

2019/05/22 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.

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