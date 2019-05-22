استقالة وزير الهجرة الهولندي بسبب طالبي اللجوء

2019/05/22 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم وزير الهجرة الهولندي، مارك هاربرز، استقالته بعد احتجاجات برلمانية ضده حول تلاعب محتمل ببيانات متعلقة بالجرائم المسجلة التي ارتكبها طالبو اللجوء في البلاد.

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