2019/05/22 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس تواجه هواتف هواوي والملايين من مالكيها مستقبلا غامضا بعد إعلان شركة غوغل أنها ستوقف مد الشركة الصينية بنظام أندرويد.وهواوي هو أكبر ثاني هاتف محمول رواجا في العالم، ويحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين، وبين المهتمين بمراجعات الجديد في مجال التكنولوجيا، ويثنون فيه على الكاميرا وطول عمر البطارية.وتستخدم هواتف هواوي، مثل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما الذي سيحدث لك إن كنت تمتلك هاتف هواوي؟ وكالة خطوة برس.

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