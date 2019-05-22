كوريا الشمالية تهاجم جو بايدن لانتقاده زعيمها

2019/05/22 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية هجوما عنيفا على جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق والذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة

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