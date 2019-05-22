قائممقام سنجار : الحنطة والشعير في سنجار وسهل نينوى ستدر بالخير على العراق

2019/05/22 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقع النائب السابق قائممقام قضاء سنجار، محما خليل، ان يكون موسم الحصاد للحنطة والشعير في سنجار ومناطق سهل نينوى، هو الأكثر وفرة في

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