2019/05/22 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Km-V65ZKhF8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الواحدة مع ادريس جواد / المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).