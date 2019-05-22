بينهم سلمان العودة.. السعودية تستعد لإعدام ثلاثة دعاة بارزين بعد رمضان

2019/05/22 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مساء الثلاثاء، عن عزم السلطات السعودية إصدار حكم بالإعدام على ثلاثة دعاة بارزين بينهم الشيخ سلمان العودة، وتنفيذ الحكم عليهم بعد انقضاء شهر رمضان.ونقل الموقع في تقرير خاص عن مصدرين حكوميين وواحد من أقارب هؤلاء الدعاة قولهم، إن “السعودية تتجه إلى إصدار احكام الاعدام على الشيخ سلمان […]

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