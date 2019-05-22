بريمر يتحدث عن إجلاء أميركا لموظفيها من العراق: قرار مربك ويثير الإحباط

2019/05/22 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر الحاكم الأميركي السابق للعراق بول بريمر، أن قرار جلاء موظفين ورعايا أميركا من منطقة ما ليس بالقرار السهل، واصفا اياه بأنه القرار مربك ويثير مشاعر الإحباط، فيما اشار إلى أن ارسال حاملة طائرات إلى الخليج بمثابة استعراض قوة.وقال برمير في حوار مع قناة “الجزيرة” وتابعته /المعلومة/، إنه “عمل مع ستة وزراء خارجية، […]

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