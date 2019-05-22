وفد عراقي يزور السعودية اليوم لاستكمال مباحثات سابقة

2019/05/22 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن وفدا عراقيا رفيعا سيزور السعودية اليوم لاستكمال المباحثات السابقة بين البلدين.وقال المصدر لـ /المعلومة/، إن “وفدا وزاريا عراقيا رفيعا سيبدأ، اليوم، زيارة إلى العاصمة السعودية الرياض لمتابعة واستكمال المباحثات بين البلدين”.وأضاف المصدر، أن “الوفد العراقي سيتابع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ابرمت خلال زيارة الوفد السعودي وزيارة رئيس […]

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