اندونيسيا:قتلى وجرحى بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية

2019/05/22 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، إن ستة لقوا مصرعهم، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة، بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.وأوضح الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) أنه “حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب نقلوا إلى خمسة مستشفيات”.وأضاف

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