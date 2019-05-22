دولتان خليجيتان تقترحان على العراق تصدير النفط عبر اراضيه

2019/05/22 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن محافظة الأنبار فيصل العيساوي، عن تقديم الكويت وقطر مقترحا للعراق بتصدير نفطهما عبر الاراضي العراقية في ظل تطور الصراع بين أميركا وإيران.وقال العيساوي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الكويت تقدمت مؤخرا بمقترح للعراق يقضي بتصدير نفطها عبر الاراضي والموانئ العراقية بعد تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران”، مشيرا إلى أن […]

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