بول بوغبا يبتعد عن ريال مدريد بعد تجديد عقد كروس

2019/05/22 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت صحيفة آس الإسبانية أن صفقة انتقال بول بوغبا نجم خط وسط فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني مهددة بالفشل بعد تجديد عقد النجم الألماني توني كروس.

وذكرت الصحيفة ذائعة الصيت في إسبانيا أن النجم الفرنسي يبتعد عن سانتياغو بيرنابيو، بعد أن دخل كروس في حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.وأضافت الصحيفة أن الميرينغي اقترب أكثر من حسم صفقتي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي وكريستيان إريكسن صانع ألعاب توتنهام الإنجليزي، وذلك لموقف النادي الملكي القوي في المفاوضات، في ضوء انتهاء عقد الثنائي في عام 2020.ويحتاج كل من البلوز والسبيرس التخلص من النجمين البلجيكي والدنماركي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتفادي خسارة خدماتهما بالمجان في الصيف التالي.وتابعت الصحيفة حديثها عن الصفقات شبة المحسومة بالنسبة للريال، حيث أنه من المفهوم أن ريال مدريد أغلق صفقة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش وكذلك الظهير الأيسر ميندي مقابل 50 مليون، وذلك مع الحصول في وقت سابق على خدمات المدافع ميليتاو.ومن المتوقع أن تكون المفاوضات مع الشياطين الحمر للحصول على خدمات بوغبا صعبة للغاية، حيث لن يقل سعر اللاعب عن 150 مليون يورو، وهناك تسريبات بأن إدارة النادي طلبت 180 مليون يورو كسعر مبدئي لبطل العالم 2018.انتهى

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