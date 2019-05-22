نائب: أميركا تدير الإرهاب من عين الأسد وأتحدى الأمن النيابية دخولها

2019/05/22 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصف عضو مجلس النواب كاظم الصيادي، قاعدة عين الأسد غربي الأنبار بـ”القاعدة الأميركية الهجينة”، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تستغل القاعدة لـ”إدارة وتوجيه الإرهاب”، فيما تحدى لجنة الأمن النيابية دخول القاعدة.وقال الصيادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار هي قاعدة أميركية هجينة تدير وتوجه الولايات المتحدة الأميركية […]

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