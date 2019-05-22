2019/05/22 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشرف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح امس الثلاثاء بزيارة مرقد الإمامين الكاظمين (عليهما السلام) .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يزور مدينة الكاظمية المقدسة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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