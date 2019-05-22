2019/05/22 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مدير مكتب شبكة الإعلام العراقي في بيروت امين ناصر، بان الانتربول الدولي في مطار بيروت القى القبض قبل قليل على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.وقال امين ناصر بتصريح واطلعت عليه وكالة صدى: ان “عملية القاء القبض جاءت على خلفية مذكرة قبض صادرة بحقه من القضاء العراقي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتربول في بيروت يلقي القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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