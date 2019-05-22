2019/05/22 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت زوجان من مدينة غرناطة الإسبانية سربا من النحل الحي في شق بجدار غرفة النوم.وذكرت صحيفة “20 minutos” المحلية، أن زوجين عانيا من سماع أصوات طنانة مكتومة خلف الحائط لمدة عامين على التوالي.كما أنهما أصبحا يستيقظان من النوم غالبا في منتصف الليل ولا يستطيعان الرقاد مجددا بسبب ضجيج غير مفهوم منذ ثلاثة أشهر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دون علمهما زوجان عاشا عامين مع 80 ألف نحلة في غرفة نوم واحدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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