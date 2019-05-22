مصرف الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بمنح قروض للطلبة والاساتذة في الدراسات العليا

2019/05/22 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين اليوم الاربعاء، التعليمات الخاصة بمنح الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا للجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

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