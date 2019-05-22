قتلى وجرحى بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا

2019/05/22 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الأربعاء، إن ستة لقوا مصرعهم، وأصيب 200 آخرون في اضطرابات بالعاصمة، بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي.

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