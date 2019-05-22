للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. سلاح الجو اليمني المسير يقصف مطار نجران السعودي

2019/05/22 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفذ سلاح الجو اليمني المسير، الأربعاء، عملية هجومية جديدة بطائرة قاصف 2K على مطار نجران الإقليمي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.ونقل موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر عسكري يمني قوله، إن “العملية الهجومية لسلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2K استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران”.وأكد المصدر “نجاح […]

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