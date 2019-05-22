معركة طرابلس “بداية لحرب طويلة ودامية” في ليبيا

2019/05/22 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أن المعارك الدائرة في طرابلس “مجرد بداية لحرب طويلة ودامية”.ودعا سلامة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع وصول الأسلحة إلى أطراف القتال في ليبيا.ونزح أكثر من 75 ألف شخص من منازلهم خلال المعارك الأخيرة، بحسب منظمة الصحة العالمية.وتشير إحصاءات المنظمة الدولية

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