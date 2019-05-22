التغييرات الكبيرة في الوزن تزيد خطر الإصابة بالخرف

2019/05/22 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن زيادة الوزن أو فقدانه مع التقدم في العمر يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف بمقدار الربع.وشهد الرجال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 60 و79 عاما والذين ارتفع مؤشر كتلة الجسم لديهم بنسبة 10% أو أكثر خلال عامين، زيادة في نسبة الإصابة بالخرف بنحو 25% وإذا انخفض الوزن بالمقدار ذاته،

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