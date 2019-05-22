الرافدين ينشر التعليمات الخاصة بقروض الطلبة والاساتذة والدراسات العليا

2019/05/22 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن التعليمات الخاصة بمنح الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرض ميسر لتغطية كلف البحوث وفق تعليمات خاصة.وقال المصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مبلغ القرض هو خمسة ملايين وتكون مدته عامان، وتسدد الاقساط شهريا […]

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