سلاح الجو اليمني المسير يقصف مطار نجران السعودي

2019/05/22 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ سلاح الجو اليمني المسير، الأربعاء، عملية هجومية جديدة بطائرة قاصف 2K على مطار نجران الإقليمي، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.ونقل موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه وكالة صدى، عن مصدر عسكري يمني قوله، إن “العملية الهجومية لسلاح الجو المسير بطائرة قاصف 2K استهدفت مرابض الطائرات الحربية في مطار نجران”.وأكد المصدر “نجاح

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