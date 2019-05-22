العهد نيوز تنشر تعليمات سلف الطلبة والاساتذة والباحثين في الدراسات العليا

2019/05/22 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، عن التعليمات الخاصة بمنح قرض ميسر للطلبة والأساتذة والباحثين في الدراسات العليا في الجامعات العراقية الحكومية والجامعات الاهلية التابعة لوزارة

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