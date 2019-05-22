مصدر مطلع لـ

2019/05/22 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر مطلع، عن ان تحالف الحلبوسي الجديد (القوى العراقية) بدأ يتراجع عن فكرة حل مجلس محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم

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