ترامب يرشح سيدة اعمال لقيادة القوات الجوية الأميركية

2019/05/22 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، ترشيح باربرا باريت السفيرة السابقة وسيدة الأعمال من أريزونا لتولي قيادة القوات الجوية الأميركية.وشغلت باربرا البالغة 68 عاماً منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز “ايروسبايس كوربوريشن” لأبحاث الطيران حتى عام 2017.وقال ترمب في تغريدة […]

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