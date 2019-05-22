2019/05/22 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد فريق الزوراء، فوزه على الوصل الاماراتي بتغلبه عليه 5-1 في المباراة التي اقيمت على استاد زعبيل بنادي الوصل ضمن لقاءات الجولة السادسة والاخيرة من دور المجموعات بدوري ابطال آسيا.الوصل افتتح التسجيل اولاً عن طريق اللاعب حسن محمد في الدقيقة الخامسة، ليعاقبه فريق النوارس بخماسية توالى على تسجيلها كل من علاء عباس هدفين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزوراء يقسو على الوصل بخماسية ويودع دوري ابطال اسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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