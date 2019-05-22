نائبة عن كركوك: الكرد لن يتمكنوا من اختيار محافظ جديد

2019/05/22 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت النائبة عن جبهة تركمان كركوك خديجة علي، الأربعاء، ان الكرد لن يتمكنوا من عقد جلسة مجلس محافظة كركوك من دون اللجوء الى المكونات الاخرى للموافقة على اختيار المحافظ الجديد.وقالت علي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الكرد لن يتمكنوا وحدهم من تقرير مصير كركوك واختيار المحافظ الجديد لها”، مبينا أن “توجه الكرد لاختيار […]

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