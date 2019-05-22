2019/05/22 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الواقعة بشمال شرقي موسكو، كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.وذكر بيان للجنة: “نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، وتمت خلال العملية تصفية مسلحين اثنين بمدينة كولتشوغينو كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي”.واضاف البيان انه “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الروسي يلقي القبض على “ارهابيين” اثنين شمال البلاد وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الروسي يلقي القبض على “ارهابيين” اثنين شمال البلاد) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الروسي يلقي القبض على “ارهابيين” اثنين شمال البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).