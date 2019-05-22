2019/05/22 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أمس الثلاثاء إن الهجمات المحتملة من جانب إيران “أوقفت” بفضل إجراءات أمريكية مضادة.وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في الأسابيع الأخيرة من تهديد إيراني، لكنها لم تدل بأي تفاصيل.وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين بشدة منذ فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنتاغون: أوقفنا احتمال شن هجمات إيرانية على الأمريكيين وكالة خطوة برس.

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