كاتبة عربية تفوز بجائزة مان بوكر العالمية لأول مرة

2019/05/22 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..فازت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، بجائزة مان بوكر العالمية لعام 2019، عن روايتها “سيدات القمر”، لتكون بذلك أول امرأة عربية تنالها.وكانت لجنة الجائزة قد أعلنت عن قائمتها القصيرة قبل شهرين، وضمت 6 كتاب (5 كاتبات وكاتب واحد)، ترجمت أعمالهم من 5 لغات هي: العربية والفرنسية والألمانية والبولندية والإسبانية، كانت كلها على يد مترجمات.[…]

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