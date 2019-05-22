2019/05/22 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _E0mXwBT7sA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ليالي الرشيد - الحلقة 16 (الكابتن حبيب جعفر والفنان علي الغالي)) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ليالي الرشيد - الحلقة 16 (الكابتن حبيب جعفر والفنان علي الغالي)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).