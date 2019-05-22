وزارة التربية:اجهزة متطورة لكشف الغش الالكتروني بالامتحانات الوزارية

2019/05/22 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اﻧﻬﺖ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟــﻮزارﻳﺔ لمرحلة اﻟﺜﺎﻟﺚ المتوسط، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد ﺟــﻬــﺎز اﻣــﻨــﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ لمحاربة ﻇــﺎﻫــﺮة اﻟﻐﺶ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.وﻗـــﺎل ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت واﻻﻋـــﻼم ﺑــﺎﻟــﻮزارة ﻓــﺮاس ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺣـــﺴـــﻦ ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺧـــــﺎص ادﻟـــــــﻰ ﺑــﻪ للصباح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “وزارﺗﻪ اﻧﻬﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺪاداﺗﻬﺎ اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ واﻟــﻠــﻮﺟــﺴــﺘــﻴــﺔ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ

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