2019/05/22 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب 3 إيرلنديين من فتاة مارة بالطريق التقاط صورة لهم في ميدان التايمز وسط نيويورك، حيث لم يكن لديهم كاميرا أو هاتف ذكي.ونشرت الفتاة المصورة كريستينا بونيلو صورة لرجال ثلاثة على خلفية ميدان التايمز وأرفقتها بتعليق لها قالت فيه: “عندما كنت في المدينة الأسبوع الماضي، طلب مني هؤلاء الإيرلنديون الثلاثة التقاط صورة لهم، ولكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال ساعات صورة في تايم سكوير تشهر 3 مغمورين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال ساعات صورة في تايم سكوير تشهر 3 مغمورين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال ساعات صورة في تايم سكوير تشهر 3 مغمورين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).