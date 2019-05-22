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النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّـة في كركوك


النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّـة في كركوك
2019/05/22 | 09:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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